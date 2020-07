Gult farevarsel om kraftige regn- og tordenbyger på Østlandet

Vi har sendt ut gult farevarsel for styrtregn #østafjells i ettermiddag og i kveld. Det er lurt å følge med på Yr for å se om bygene er på vei mot deg 🌧️Det gjør du ved å gå inn på Kart og trykke på ☔Se ellers https://t.co/sb4X9as5HV for mer detaljer. pic.twitter.com/bmt4A3sGY4