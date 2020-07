Regjeringen legger fram oppdatert liste over reiseråd

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og næringsminister Iselin Nybø holder pressekonferanse om koronasituasjonen. Det vil bli klart hvilke europeiske land som oppfyller norske smittekrav og som nordmenn kan reise til uten karantene.

Ankesaken mot mulla Krekar

Ankesaken mot Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, finner sted i Bolzano i Italia. Saken skulle egentlig startet 3. juli, men ble utsatt. Mulla Krekar ble i juli i fjor dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Italia.

Møte om smittevernregler på utesteder

Helse- og omsorgsdepartementet og Næringsdepartementet møter Virke, NHO Reiseliv og de største kommunene. Bakgrunnen for møtet er regjeringens bekymring for at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter.

Rettsmøte for Ghislaine Maxwell

Det er planlagt rettsmøte for Ghislaine Maxwell, som er siktet for å ha hjulpet den avdøde milliardæren Jeffrey Epstein med å begå overgrep mot mindreårige kvinner.

Dom faller mot Sveriges tidligere Kina-ambassadør

Det faller dom i saken mot den erfarne svenske diplomaten Anna Lindstedt, som arrangerte et omstridt møte for å få løslatt en svensk-kinesisk bokhandler.

Merkel og Macron i møte om Kosovo og Serbia

Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron deltar på videomøte med lederne for Serbia og Kosovo.