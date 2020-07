Første tilfelle av korona i Syrias Idlib-provins

Det første tilfellet av koronasmitte er registrert i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen i Syria.

Aktivister sier det var en lege som hadde vært i Tyrkia, som testet positivt for viruset. Sykehuset der han jobber, ble stengt ned. Pasienter og helsepersonell er satt i karantene, og tester blir utført på dem han var i kontakt med.

Bolivias president har korona

Bolivias midlertidige president Jeanine Añez opplyser at hun har testet positivt for koronaviruset.

Añez sier på Twitter at hun føler seg bra og at hun vil fortsette å jobbe mens hun er i karantene. Tidligere er det meldt at helseministeren Eidy Roca og to andre ministre har testet positivt for viruset.

65.000 nye koronasmittede i USA

USA har registrert 65.551 nye koronasmittede siste døgn. Det er ny rekord på én dag.

Den forrige rekorden var tirsdag, da 60.200 nye smittede ble registrert, ifølge tallene til Johns Hopkins-universitetet i Baltimore. USA er det hardest rammede landet i verden i rene tall, med totalt 3,1 millioner smittede og 133.196 døde.

8.965 registrerte koronatilfeller i Norge – opp seks

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 8.965 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på seks tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 13 tilfeller. Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

USAs generalstabssjef åpen for å endre navn på baser

Sjefen for USAs generalstab er åpen for å endre navn på militærbaser som er oppkalt etter sørstatsgeneraler, i strid med hva president Donald Trump mener.

I en høring i Kongressen torsdag sa general Mark Milley at symboler fra Konføderasjonen virker splittende og kan oppfattes som en fornærmelse mot afroamerikanere i uniform.