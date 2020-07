Lege ber folk i risikogrupper vente med Svalbard-tur

Overfor Klassekampen påpeker lege Knut Selmer at det er 100 mil fra Svalbard til nærmeste store sykehus.

– Det er alltid farlig å bli syk når du er langt unna et sykehus. Er du i høyrisikogruppa for korona, ville jeg ha reist til Svalbard et annet år, sier han.

Til avisa opplyser reiselivssjef Ronny Brunvoll i Visit Svalbard at de bare venter rundt 20 prosent av vanlig aktivitet denne sommeren.

– Korona traff oss på verst tenkelig tidspunkt. Vi er i krise, sier Brunvoll.

Det ble fra 1. juni mulig å drive landbasert reiselivsaktivitet på Svalbard i tråd med kravene i covid-19 forskriften, etter at den lokale innreisekarantenen ble opphevet. 12. juni åpnet regjeringen for kyst- og ekspedisjonscruise til øygruppa for fartøyer med maksimum 250 passasjerer om bord.

– Longyearbysamfunnet er hardt rammet av følgene av pandemien. Det er derfor viktig at større deler av reiselivet på Svalbard kan få ta del i den åpningen vi nå gjør av samfunnet, sa justisminister Monica Mæland (H) den gang.

Det er ikke registrert koronasmitte på Svalbard så langt.