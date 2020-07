Ap-topp ikke bekymret over stortingsfrafall

– Det er ulike grunner til at folk ikke tar gjenvalg. Noen har sittet i veldig mange perioder, noen vil få andre erfaringer, sier Stenseng til Klassekampen.

– Så er det heller ikke til å legge skjul på at det har vært noen turbulente år i Arbeiderpartiet, både i stortingsgruppa og i partiet ellers. Man har sittet åtte år i opposisjon, man har gjort noen dårlige valg og man har hatt noen tøffe interne prosesser, fortsetter hun.

15 tar ikke gjenvalg

Av partiets 49 stortingspolitikere er det foreløpig 15 som har sagt at de ikke ønsker gjenvalg.

Blant dem er Martin Kolberg, Jette Christensen, Marianne Marthinsen, Martin Henriksen, Dag Terje Andersen og Jan Bøhler.

I alt 22 Ap-representanter har bekreftet at de ønsker seg en ny periode. Tolv har ikke opplyst hva de ønsker videre, eller ønsker ikke å bekrefte avgjørelsen før de har informert partiets nominasjonskomité, viser NTBs oversikt.

Nestlederen trolig inn

Blant dem som ikke sitter på Stortinget i dag, er nestleder Bjørnar Skjæran. Mye taler for at han blir valgt inn.

– Hvis Nordland Arbeiderparti ønsker meg som kandidat, er jeg klar for det, uttalte Skjæran til FriFagbevegelse nylig.

Blant dem som ikke har bekreftet sitt kandidatur, er Ap-leder Jonas Gahr Støre, men det er naturlig å anta at han ønsker å fortsette.

40 stiller ikke

Av de 169 representantene på Stortinget var det per 8. juli 108 representanter som har opplyst at de ønsker seg en ny periode på Løvebakken. 40 sier de ikke vil stille til gjenvalg, mens 21 fortsatt er i «tenkeboksen», har ikke offentliggjort beslutningen, eller ønsker ikke å opplyse per nå om de ønsker en ny periode eller ikke.

I tillegg sitter det 13 vararepresentanter som møter for statsrådene. Her har fem sagt at de ønsker seg en ny periode, én sier nei, mens det er uavklart for sju av representantene, ifølge NTBs oversikt.