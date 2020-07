Investor har kjøpt Bloksberg av Märtha Louise

Det bekrefter investoren overfor E24.

– Det stemmer at vi har kjøpt hytta, skriver Jan-Erik Loland i en SMS.

Det er ei uke siden eiendomsmegler Torbjørn Ek opplyste til Dagbladet at eiendommen var solgt. Navnet på kjøperen var konfidensielt, i likhet med prisen. Ek ønsker ikke å kommentere saken overfor E24 torsdag.

Bakgrunn: Märtha Louise har solgt Bloksberg

Eiendommen ble lagt ut for salg på Finn våren for to år siden. Da hadde den en prisantydning på 35 millioner kroner, men prisen ble nylig satt ned til 25 millioner kroner.

Daværende kronprins og senere kong Olav kjøpte Bloksberg på Hankø i Fredrikstad kommune i 1947. Etter at kongen gikk bort i 1991, arvet kong Harald eiendommen. Prinsesse Märtha Louise overtok stedet i 2001.

