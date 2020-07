Buffé-forbudet oppheves fra 15. juli

Hun mener at opphevingen av forbudet vil gjøre det enklere for hotellene, som nå kan tilby sine gjester flere valgmuligheter.

– Jeg tror folk kommer til å være fornøyde med at enda mer av normaliteten kommer tilbake igjen. Nå er vi inne i en sesong der folk er på ferie med de gledene og godene det innebærer, sier hun til avisen.

Hun understreker at myndighetene støtter seg til faglige råd og at Helsedirektoratet skal utarbeide nærmere retningslinjer.

Opphevingen av forbudet tas positivt imot av NHO Reiseliv.

– Dette er et steg i retning av normal drift vi har etterlyst lenge, og som er veldig positivt for bransjen. Det gir reiselivet muligheten til å levere et mer fullverdig produkt til sine kunder, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv i en pressemelding.

– Mange nordmenn har nok savnet den tradisjonelle hotellfrokosten, så det passer jo fint å få buffeten tilbake midt i fellesferien, mener hun.

Også bransjeaktørene er glade for endringen.

– Dette er veldig gode nyheter, dette visste jeg ikke, sier direktør Lars Ola Hektoen til NTB.

Han er en av eierne i det familiedrevne Savalen hotell og Spa i Østerdalen.