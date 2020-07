Tre norske universiteter og høyskoler utvalgt til europeisk universitetssatsing i EU

Nettverket European Universities er et initiativ fra EU-kommisjonen for å skape en felles identitet og styrke kvaliteten og konkurranseevnen til europeisk høyere utdanning. Det er etablert under EUs utdanningsprogram.

I hard konkurranse med europeiske utdanningsinstitusjoner har Universitetet i Oslo, NTNU og Norges Handelshøyskole blitt valgt ut til å delta. De slutter seg dermed til Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen, som ble valgt ut i fjor.

– Dette er en stor anerkjennelse av den internasjonale satsingen hos norske universiteter og høyskoler. Europeisk samarbeid er svært verdifullt for samfunnet og bidrar til å øke kvaliteten på norsk utdanning. Derfor er det utrolig viktig at norske institusjoner deltar, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim H).

Totalt består initiativet av over 280 europeiske universiteter fordelt på 41 nettverk. Hensikten med nettverkene er at studentene skal tilegne seg kompetansen som er nødvendig for å møte de globale samfunnsutfordringene og kunnskapsbehovet Europa står overfor.

Totalt skal 287 millioner euro som fordeles på de 41 nettverkene over en periode på tre år.