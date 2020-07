Første smittetilfelle i Tromsø siden 17. mai

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag opplyste smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø at smitten ble påvist onsdag etter at vedkommende kom hjem fra en tur på Østlandet lørdag.

I perioden før symptomer brøt ut, hadde den ansatte en vakt i hjemmetjenesten på bo- og servicesenteret Heracleum i Tromsø sentrum. Fem ansatte og sju beboere ved senteret er satt i karantene. Den ansatte er en ung person, som nå er isolert i eget hjem. Det antas at vedkommende ble smittet på Østlandet.

– Videre kartlegging vil tilsi hvor mange som må være i karantene. Alle ansatte og beboere vil bli testet, sa Brattland på pressekonferansen.

Smittetilfellet er det første i Tromsø på nesten to måneder, og smittevernlegen oppfordret til god hygiene og til at folk fortsetter å ta forholdsregler.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelsen (Ap) mener at smittetilfellet viser at Tromsø ikke er vernet for smitte.

– Dette viser at vi ikke kan senke guarden, sa han.