Tre svenske regioner nærmer seg FHIs gjenåpningskrav

Ifølge avisa kan regionene både oppfylle kravet til antall nye smittetilfeller og kravet til positive tester, men Folkehelseinstituttet gjør også en helhetsvurdering, hvor de blant annet ser på om det er økende smitte i regionen.

Blekinge har i gjennomsnitt 13 nye smittede per 100.000 innbyggere de to siste ukene, mens Kronoberg og Skåne har henholdsvis 9 og 16 nye smittede per 100.000.

Andre svenske regioner som ikke er langt unna å klare kravet, er Värmland og Västerbotten. De to regionene har 25 og 21 smittede per 100.000 innbyggere.

Västra Götaland, som mange nordmenn er interessert i, har 97 smittede per 100.000 innbyggere, og regionen er dermed skyhøyt over det norske kravet.

I forbindelse med regjeringens pressekonferanse fredag klokka 12 blir også kartet over de nordiske landene oppdatert, bekrefter Folkehelseinstituttet overfor VG.