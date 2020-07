Meteorologisk institutt: Utnytt finværet når du kan

– Ikke vent med å gjøre ting til ettermiddagen eller neste dag hvis det er fint vær. For det er ikke sikkert at det holder seg, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt til NTB.

Alle værtyper i Nord-Norge

Varierende vær skal prege hele Norge i tiden framover. Dette gjelder særlig i Nord-Norge, der man finner alt fra nesten skyfri himmel og sol, til regnbyger og havtåke.

For søringer som har lagt sommerferien til nordlige deler av landet, er det dermed viktig å pakke for forskjellige værforhold.

Pent om morgenen

I resten av landet er været noe mer forutsigbart. På Østlandet og Innlandet kan det bli lange perioder med sol og pent vær om morgenen og formiddagen, etterfulgt av skyer og regnbyger om ettermiddagen om kvelden. I løpet av natta klarner det så ofte opp igjen.

– Neste morgen kan det være helt klart igjen, og så har man det gående neste dag. Det er ikke uvanlig at det kan være sånn i ganske lange perioder, sier Ovhed.

– Når det er den typen vær, burde man passe på å gjøre ting tidlig på dagen i stedet for å vente til sent på ettermiddagen. Særlig i innlandet er det nesten bestandig best vær på formiddagen, understreker han.

Sjekk forholdene før båtturen

Skiftende vær finner man også på Vestlandet, som kan vente seg byger de neste dagene. Lenger sør langs sørlandskysten er været penere, selv om dette også etterhvert kan endre seg.

– Det er også frisk vind, opptil liten kuling, i hvert fall på den vestre delen av Sørlandet, sier Ovhed.

Dette har konsekvenser for båtfolket.

– De burde sjekke forholdene akkurat der de skal være. Det er ganske mye vind ute på havet, sier meteorologen.