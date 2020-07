Tik Tok installert på flere mobiler i regjeringen

Den kinesiskeide videoappen Tik Tok har den siste tida vært i hardt vær. USAs utenriksminister Mike Pompeo opplyste denne uka at USA vurderer å forby appen, blant annet av frykt for at persondata som samles inn gjennom Tik Tok, kan bli overført til kinesiske myndigheter. Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix