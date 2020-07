Unge kaster seg ut i aksjemarkedet

Tall fra AksjeNorge viser at det nå er 127.000 aksjehandlere i alderen 18–40 år. Det er nesten like mange som i aldersgruppen over 60 år, skriver Dagens Næringsliv.

Førsteamanuensis Espen Sirnes ved Handelshøgskolen i Tromsø har ingen sikker forklaring på hva som trekker unge til aksjemarkedet.

– Det er vanskelig å si, men en hypotese er jo at folk som ellers driver med pengespill, er blitt lokket til børsen av mangel på sportsarrangementer under koronakrisen, sier han.

Professor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole (NHH) råder dem som ikke har erfaring med aksjehandel, til å gå inn i fond. Samtidig mener han det kan være det samme om dette er folk som tidligere ville ha brukt de samme pengene på fotballtipping eller spill på hest.

– Man taper pengene fortere på børsen enn på travbaner, konkluderer Johnsen.