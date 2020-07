Tidligere brigadesjef og oberst Arne Pran er død

Pran døde mandag, melder Forsvarets Forum.

– Det er med sorg jeg har mottatt meldingen om Arne Prans bortgang. Pran vil bli husket lenge i Forsvaret for sin ansvarsfølelse og for sin håndtering av Vassdalen-ulykken, uttaler forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Pran, som ble født i Bergen, gikk befalsskolen for infanteriet i Sør-Norge i 1957, Krigsskolen i 1960, Hærens stabsskole i 1972 og Forsvarets høgskole i 1984.

Kritisk blikk på Forsvaret

Mellom 1979 og 1983 var Pran sjef for Krigsskolen. Pran så ifølge Forsvarets Forum med et kritisk blikk på den autoritære lederstilen som preget Forsvaret på slutten av 50-tallet.

– Det er det beste rådet jeg kan gi; få litt erfaring og vit hvor menneskene dine kommer fra. Det er en helt fair sak å snakke med folk, spørre åssen de har hatt det, sa Pran i et intervju på Forsvarets nettsider i 2018.

Da skredet i Vassdalen i Narvik kommune gikk 5. mars 1986, var Pran brigadesjef i Nord-Norge. 16 soldater omkom i skredet. Troppen hadde vært i området fra samme morgen som ledd i Nato-øvelsen Anchor Express. To timer tidligere var det sendt ut advarsel, men denne ble ikke gitt videre til ingeniørsoldatene i det skredfarlige området, og Forsvaret måtte tåle mye kritikk.

Tok ansvar som leder

Pran gjorde noe som var temmelig unikt den gangen ved å stå fram og ta ansvar som leder, ifølge Espen Eidum, som har skrevet boka «Vassdalen 1986».

– På sett og vis fungerte han som en lynavleder for Forsvaret i Vassdalen-ulykken. Han tok et ansvar som ingen andre ville eller våget å ta. For det fortjener han all respekt og honnør, sier Eidum til Forsvarets Forum.

Etter karrieren i Forsvaret var Pran blant annet styremedlem i Flyktninghjelpen og deltok i annet humanitært arbeid. Han ble utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden i 2016.