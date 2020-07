29 turister i Troms og Finnmark kastet ut av landet

Flere av turistene har sneket seg inn i Norge etter at grensekontrollørene har reist hjem for natta, skriver TV 2.

Norge har åpnet for innreise uten krav om ti dagers karantene fra alle de nordiske landene med tilstrekkelig lav smitterisiko, bortsett fra Sverige. Ankomst derifra vil være omfattet av innreiserestriksjoner og karanteneplikt.

Politiet på grensa ved Bjørnefjell, like utenfor Narvik, har til nå nektet over 240 biler adgang.

– Siden vi begynte å stå her, har over 240 biler blitt nektet adgang, og åtte biler er blitt bortvist, sier politibetjent Emil Kjøl i Nordland politidistrikt til kanalen.

Grenseovergangen på Bjørnefjell er en av dem som ikke er døgnbemannet. Kjøl presiserer at det er stor medieoppmerksomhet på grenseovergangene og at folk vet at grensene er stengte. Likevel har ryktene spredt seg om at folk har klart å lure seg inn i Norge.

– Hele opplegget er basert på tillit og at folk ikke ønsker å smitte videre, sier han.