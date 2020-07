Arkeologer har gjort mange funn under utgravingen av Gjellestadskipet

Arkeologene har gravd seg gjennom et 20–25 centimeter tykt lag med matjord. Med spader og gravemaskin er jorda fjernet fra et 350 kvadratmeter stort felt over der vikingskipet ligger begravet.

Utgravingsteamet gjort hundrevis av funn, skriver Demokraten.

– Det er uvanlig å finne så mye på en utgraving fra jernalderen. Denne utgravingen er unik for alle som jobber her – både på grunn av funnene, men også fordi det er første gang på over 100 år at en skipsgrav åpnes i Norge, sier utgravingsleder Camilla Cecilie Wenn fra Kulturhistorisk museum.

Wenn anslår at de til nå har flere enn 100 funnposer med funn av varierende kvalitet og størrelse. Gjellestadskipet er så nedbrutt at arkeologer og forskere uansett har ventet at skipet må bli hentet opp i småbiter. Selve kjølen skal imidlertid være i god stand.

Det vil ta rundt fem måneder før arkeologene er ferdig med utgravningen av Gjellestadskipet.

Restene av vikingskipet ble funnet i 2018 på gården Jellestad som ligger utenfor Halden. Det arkeologiske funnet er blitt kalt et av de mest oppsiktsvekkende i Norge i etterkrigstiden. Skipet kan tidligst ha blitt bygget i år 733 e. Kr., men er mest sannsynlig fra tidlig vikingtid.

Skipet er omtrent like stort som Gokstadskipet og Osebergskipet. Restene av skipet antyder at det kan ha vært mellom 23 og 24 meter langt i sin opprinnelige tilstand.