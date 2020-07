Enorme snømengder i fjellstrøkene i Sør-Norge

Energiselskapet BKK har denne uken fjernet over 2.000 kubikkmeter snø fra flomløpet til Skjerjavatnet i Eksingedalen i Vestland.

Arbeidet startet mandag 29. juni da en gravemaskin på 27 tonn ble beltet inn til dammen – noe som tok to dager, skriver NRK. Brøytekantene har vært mellom 8 og 10 meter høye.

– Det er ikke uvanlig at magasinene blir fulle, men det som er uvanlig, er at det er snø i magasinene såpass sent på sommeren, sier vassdragsteknisk ansvarlig i BKK produksjon Knut Kinne til NTB.

Han forklarer hvorfor selskapet har fjernet snø fra flomløpene til vannmagasinene.

– Hvis du setter en propp i kjøkkenvasken og den blir full, så er det et overløp på disse vaskene så vannet har et sted å gjøre av seg. Det fungerer på samme måte med regulerte vannmagasiner. Men når disse utløpene er fulle av snø, kan det gå galt når det blir fullt, sier Kinne.

Han presiserer at man da kan få en ukontrollert utrenning av vannet i magasinet.

– Så derfor må vi god tid i forkant åpne opp flomløpene før det blir fullt, legger han til.

Gravearbeidet ved Skjerjavatnet skal være ferdig tirsdag. Kinne tror ikke det er en stor fare for flom ettersom magasinene har en flomreduserende effekt.

– Når du har regulerte vassdrag, så er faren for flom vesentlig mindre enn i et uregulert vassdrag, sier han.