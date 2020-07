Kajakkvelt i Sørfjorden utenfor Bergen – to personer hentet opp

Klokka 12.44 meldte Hovedredningssentralen på Twitter at brannbåten var fremme og bekreftet at de to kajakkpadlerne var oppe av vannet. De lå i vannet i omkring 15 minutter og er etter forholdene i god form.

Fritidsbåten som plukket dem opp, var da på vei til kai i Arna. Der skal de møtes av helsepersonell.

– En melder som bor på Osterøy, observerte to kajakker som var veltet, og folk i sjøen. Senere ble det observert en fritidsbåt som plukket opp de to, sier politiets operasjonsleder Eivind Hellesund til NTB.

Nødetatene fikk melding 12.12, og rykket ut med brannbåt, luftambulanse med dykkere, og flere politipatruljer.