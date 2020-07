Bygevær over hele landet de neste dagene

– Det er lavtrykk som preger landet vårt nå. Det er flere lavtrykk som går rundt og rundt og flytter på seg, så det er ikke så lett å beskrive været for de neste dagene, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt til NTB.

I Nord-Norge er det foreløpig størst sjanse for nedbør i Finnmark de kommende dagene, særlig i østre deler, mens det i helga blir perioder med regn i hele landsdelen.

– Det blir mest i Finnmark, men det blir ikke superfint vær i resten av landsdelen heller, sier Andersen.

Byger over hele landet

I Midt-Norge og på Vestlandet er det pålandsvind og byger det går i, også de nærmeste dagene, med noen færre byger mot Rogaland. Dette kan bedre seg noe fredag, men stort sett holder været seg som nå også i helga.

Østlandet slipper lettere unna de kommende dagene med perioder med sol og kun enkelte ettermiddagsbyger. På lørdag er det mer usikkert. Da blir det perioder med regnbyger i hele Sør-Norge, men hvor og hvor mye er vanskelig å forutsi. Det kan dessuten bli tordenbyger østafjells lørdag.

Best langs Sørlandskysten

Bygevær betyr imidlertid at det også blir perioder med sol, understreker meteorologen.

– Det er skiftende, men det vil ikke være regn 24 timer i døgnet. Det er opphold innimellom. Vi må bare nyte disse periodene, sier hun.

Sørlandet ligger trolig an til få det beste sommerværet denne uken, og både her og på Østlandet kan temperaturene komme opp i 20 grader.

– Man må være forberedt på regnbyger uansett hvor man er, men det ser ut til at det er størst sjanse for å slippe unna på Sørlandet, sier Andersen.

Søndag kan det også bli noe lettere vær på Østlandet.

Trolig ingen bedring neste uke

Hvor lenge det ustabile været holder seg, er usikkert. Meteorologene håpet at et høytrykk sørfra skulle komme inn over Norge neste uke, men det ser foreløpig dårlig ut.

– Sånn som det ser ut nå, virker det ikke som at det kommer ordentlig oppover. Det er usikkert når finværet eventuelt kommer tilbake, sier Andersen.