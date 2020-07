Russland og Kina nedla veto mot Syria-resolusjon i Sikkerhetsrådet

Russland og Kina la tirsdag ned veto mot en resolusjon om å forlenge den internasjonale nødhjelpen til Syria gjennom to grenseoverganger.

Resolusjonsforslaget ble lagt fram av Tyskland og Belgia, tross russisk motstand. Bare Russland og Kina stemte imot, mens alle de øvrige 13 medlemmene av Sikkerhetsrådet stemte for resolusjonen.

Kina åpner kontor for sikkerhetsagenter i Hongkong

Kina åpnet onsdag et nytt kontor for sine sikkerhetsagenter i Hongkong etter at den omstridte nye sikkerhetsloven ble innført i forrige uke.

Det nye kontoret er i et hotell ved siden av Victoria-parken, der demonstrasjoner og protester mot Kina har vært arrangert i årevis, inkludert en årlig minnemarkering etter undertrykkelsen på Tiananmen-plassen i 1989.

Tusener protesterer mot gjeninnføring av portforbud i Serbia

Flere tusen mennesker demonstrerte tirsdag i Beograd mot at portforbud gjeninnføres i Serbia etter et kraftig nytt utbrudd av koronaviruset.

Politiet fyrte av tåregassgranater mot de høyreradikale demonstrantene foran nasjonalforsamlingen som ropte at president Aleksandar Vucic må gå av. En gruppe på 100 demonstranter greide å storme nasjonalforsamlingen, men de ble etter hvert skjøvet ut av politiet.

Tiåring funnet i leteaksjon i Vesterålen

Mannskaper fra Røde Kors og Forsvaret har funnet en ti år gammel gutt som ble meldt savnet i Myre i Vesterålen tirsdag kveld.

Politiet i Nordland meldte om aksjonen rett etter midnatt natt til onsdag.

– Han har vært i et sosialt lag hos familie og har forlatt stedet etter en verbal krangel, sa operasjonsleder Mads Bernhoft til NTB.

Storbritannia gjenopptar våpensalg til Saudi-Arabia

Storbritannia skal gjenoppta våpensalg til Saudi-Arabia, noe som ble stanset i fjor på grunn av krigen i Jemen.

Våpeneksporten ble stanset i juni i fjor etter at en domstol ba regjeringen vurdere om våpnene som selges til Saudi-Arabia, brukes i Jemen og at dette dermed er i strid med internasjonal humanitær lov.