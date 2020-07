Melby uenig i Støres klimautspill

Overfor Dagbladet tar kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby – som også leder Venstres programkomité – til orde for at de som forurenser, faktisk skal betale mer.

– Vi vet at klimaavgifter virker. Utslippene hadde ikke gått ned nå uten avgifter, sier Melby.

Det var i et NTB-intervju i forrige uke at Ap-leder Støre uttalte at klimapolitikkens «forurenser betaler»-prinsipp for ofte slår urettferdig ut – og han åpnet for en nyansering.

– De med sterke skuldre må ta mer. Og de som ikke har noe valg, må til en viss grad skånes, sa Støre.

– Med hans forslag risikerer vi å sette klimapolitikken i bero. Det har vi ikke tid til. Hvis Støre har tenkt å redusere avgiftsnivået på utslipp, setter han hele Parisavtalen i spill, sier Melby.

Hun innrømmer likevel overfor Dagbladet at klimapolitikken også må ha en sosial side. Derfor vil Venstre gå inn for at de økte avgiftene kombineres med skattelette, størst for dem med vanlige lønninger.

– Målet er at det skal være et nullsumspill mot økte avgifter, sier Melby.