Kvinne påkjørt av traktor

Det opplyser politiet i Trøndelag på Twitter like før klokken 16. Ulykken skal ha skjedd i nærheten av Frosta kirke, skriver Trønder-Avisa.

– Meldingene fra stedet sier at kvinnen har vært inn og ut av bevissthet, og at hun er i smerter. Personene på stedet har snakket med henne, noe som er et godt tegn, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Øystein Sagen, til TV 2.

Skadeomfanget er ikke kjent.

Saken oppdateres