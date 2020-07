Innreisestans skaper ugreie for norske studenter ved universiteter i USA

President Hanna Flood i ANSA er redd for at usikkerhet rundt studier og tidssoner skal gjøre hverdagen til norske studenter i USA krevende.

– Det er jo en utfordring særlig for studenter på for eksempel Vestkysten, som har ni timer tidsforskjell fra Norge. Der har vi mange norske studenter, og her kan de oppleve en svært ugunstig timeplan når studiene må gå fra Norge, sier Flood.

ANSA: – Mange nordmenn allerede hjemme

Hun forteller at de fleste studentene hun har snakket med, allerede er kommet hjem fra USA, og er glad for at norske myndigheter har vist forståelse for den uvanlige situasjonen som mange utenlandsstudenter nå står overfor.

– Vi er glad for at Lånekassen og Kunnskapsdepartementet har gjort det enkelt å tilpasse seg situasjonen. Det er mange som nå kan takke ja til studieplass de har fått i utlandet, og så kan studentene heller reise til studiestedet så fort det lar seg gjøre, sier Flood.

Lånekassen bekrefter overfor NTB i en epost at de vil videreføre unntaksreglene fra vårsemesteret til høsten 2020 også. Unntaket har gitt studenter rett til lån og stipend selv om de ikke oppholder seg ved studiested.

Regelendring kan ramme flere hundre nordmenn

Mandag kunngjorde amerikanske immigrasjonsmyndigheten ICE en regelendring for oppholdstillatelsen til utenlandsstudenter ved amerikanske utdanningsinstitusjoner for kommende semester.

Studenter får ikke lov til å bli eller komme inn i landet, dersom undervisningen på studiestedet er kun nettbasert.

I 2019 gikk det 1988 norske studenter på ulike undervisningsinstitusjoner i USA. NRK skriver at flere hundre av disse kan bli rammet av de nye reglene.

Kjente universiteter som Harvard og Berkley har allerede bekreftet at de vil gjennomføre digital fjernundervisning. Sistnevnte er den mest populære universitetet i USA blant norske studenter.