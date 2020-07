Miljødirektoratet stanser salg av helseskadelig lekeslim

En europeisk kontroll som Miljødirektoratet har deltatt i, avdekker at det finnes ulovlige slimleker på markedet.

I 2019 deltok Miljødirektoratet i en europeisk kontrollaksjon i regi av EU-kommisjonen. Prosjektet er et samarbeid mellom 29 europeiske myndigheter.

Direktoratet testet sju slimprodukter i Norge og fant at to av dem ikke overholdt grenseverdien for bor – noe som er i strid med kravene i leketøysforskriften.

Miljødirektoratet har meldt de to aktuelle produktene til den europeiske plattformen Safety Gate , som har en oversikt over farlige produkter i Europa. De har også pålagt stans i omsetning av slimlekene.

–Det er viktig at både virksomheter og forbrukere er informert om disse resultatene og tar det på alvor. Økt oppmerksomhet i hele leverandørkjeden og hos forbrukere er nødvendig for å sikre et trygt marked for leketøy, sier Mathieu Veulemans, leder for seksjon for produkttilsyn i Miljødirektoratet.