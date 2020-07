Sensitiv informasjon om pasienter og ansatte ved Sykehuset Østfold lå tilgjengelig i over ett år

Opplysningene ble publisert i ett og samme dokument i sykehusets offentlige postjournal, som lå ute på nettsiden fra tidlig 2019 og fram til NRK varslet sykehuset, ifølge kanalen.

Over ti pasienter er rammet av lekkasjen. Flere personer i familier med pasienter er også rammet.

Administrerende direktør Hege Gjessing ved sykehuset sier til NRK at de ble gjort oppmerksom på dette tirsdag, og at Sykehuset Østfold tar saken på største alvor.

– Det som vi så langt har funnet ut, er at sykehuset ved en feil publiserte en intern postjournal som inneholder personsensitiv informasjon for halvannet år siden. Vi beklager på det sterkeste at dette har skjedd, sier hun.

Sykehuset Østfold er det tredje sykehuset hvor det er avdekket lekkasjer i forbindelse med offentlig postjournal de siste månedene. Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet sier til kanalen at tilsynet vil følge opp saken og be sykehuset om en forklaring.

– Jeg håper ikke at dette er et mønster hos norske sykehus, at det er såpass mye slark i rutinene at ting som dette skjer, sier han.