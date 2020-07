Estere og franskmenn bortvist fra Finnmark

Først meldte politiet om to estere som ble stoppet i en trafikkontroll i Kvalsund.

– De sa de var på ferie i Norge, men brøt det gjeldende covid-19-regelverket, sier operasjonsleder Stein Kristian Hansen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Bilen de to turistene kjørte, er registrert i Estland.

Like før klokka 14 opplyser politiet at de har bortvist to franskmenn i Alta av samme årsak. De to returnerer til Finland.

De siste dagene har politiet i Finnmark bortvist både latviske og tyske statsborgere etter brudd på den gjeldende forskriften. Operasjonslederen forteller at politiet blir gjort oppmerksom på utenlandske turister av publikum, men at de også har oppdaget noen tilfeldig, slik som i dagens trafikkontroll.

– Vi er oppmerksomme på det, men det er et stort fylke. Vi prøver å følge opp dem vi får tips om, sier Hansen.