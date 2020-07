Nesten alle hurtigruteskip tilbake i drift i september

– Responsen da vi startet seilingene igjen i juni var overveldende. Både gjester, mannskap og lokalsamfunnene langs kysten er glade for at vi seiler igjen. Etterhvert som reiserestriksjonene og innreisereglene nå blir endret, fortsetter vi opptrappingen mot vanlig drift, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han understreker at opptrappingsplanen forutsetter at de internasjonale reiserestriksjonene blir opphevet, og at utenlandske reisende kan reise til og fra Norge.

Åtte av ti som reiser med Hurtigruten, kommer fra utlandet. Ifølge Skjeldam vil inntektene denne sommeren trolig falle med over 80 prosent. Rundt 400 ansatte på Hurtigrutens kontorer både i Norge og utlandet er fortsatt permittert.

Etter at MS Finnmarken ble satt tilbake i drift 16. juni, seiler nå til sammen fire skip mellom Bergen og Kirkenes. Innen utgangen av september vil samtlige elleve skip som trafikkerer denne ruten, være tilbake i drift.

I tillegg blir det igjen mulig å reise med ekspedisjonsskipene MS Spitsbergen, MS Fridtjof Nansen og MS Roald Amundsen. Skipene seiler i sommer blant annet til Svalbard og fra Hamburg i Tyskland og til norskekysten.