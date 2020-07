Medietilsynet offentliggjør resultatet for avisenes økonomi

Klokka 7 offentliggjør Medietilsynet resultatet for avisenes økonomi for 2019. I 2018 var inntektsutviklingen stabil for første gang siden 2011. Årets økonomirapport gir svaret på om avisene klarer å opprettholde den positive utviklingen, eller ikke.

OECD legger fram sin årsrapport om sysselsetting

OECD legger fram sin Employment Outlook 2020, som er en årlig rapport om arbeidsplasser og sysselsetting i OECD-land. Det er ventet at rapporten blant annet vil ta for seg effekter av koronakrisen i arbeidsmarkedet.



Tyske industritall

Det legges fram statistikk over Tysklands industriproduksjon i mai.

15 år siden terrorangrepet i London

Det er 15 år siden terrorangrepet mot kollektivtransportsystemet i London. 52 personer ble drept.

Kampen om Mesterliga-plass fortsetter i engelsk eliteserie

Det spilles tre kamper i 34. runde i den engelske eliteserien for menn. Klokka 19 møter Crystal Palace – Chelsea og Watford – Norwich, og klokka 21.15 møter Arsenal – Leicester.