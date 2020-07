Mann siktet for Ila-skyting blir hentet i Spania av norsk politi

Mannen har sittet fengslet i Spania siden begynnelsen av mai måned, men på grunn av coronaviruset har det vært vanskelig å få han utlevert til Norge.

Etterforskningsleder Øyvind Jørgensen i Trøndelag politidistrikt opplyser til Adresseavisen at det nå sendes politi fra Trondheim for å hente den siktede. Onsdag er det berammet et fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett i saken.

Den pågrepne, som var 28 år da skyteepisoden fant sted 5. desember i fjor, er siktet for drapsforsøk etter skyteepisoden utenfor Bunnpris-butikken i Ila. Offeret ble truffet i en arm og i magen. Han ble alvorlig, men ikke kritisk skadd.

Siktedes forsvarer Ann-Iren Skjelbred sier til avisen at klienten har ønsket seg til Norge på grunn av forholdene i fengselet, og at hun ikke vil kommentere hvordan han stiller seg til siktelsen eller mulig varetektsfengsling.

Det er også en annen siktet i saken, en 26 år gammel mann som meldte seg for politiet i Danmark tre ukers tid etter at hendelsen fant sted. Han har erkjent at han var sjåfør, og at han var på stedet da skuddene ble avfyrt, men nekter straffskyld for drapsforsøk fordi han opplevde å være i en nødvergesituasjon.

26-åringen ble løslatt fra varetekt i månedsskiftet april-mai fordi politiet anså at bevisforspillelsesfaren er tilstrekkelig redusert.