Russisk fly var på kollisjonskurs med fly som kom fra Oslo

Den 10. juni var et S7 Airlines-fly fra Rostov-on-Don til Moskva på kollisjonskurs med et Emirates-fly fra Oslo til Dubai. De to flyene, som henholdsvis var av modellene Airbus A320 og Boeing 777, var på direkte kurs mot hverandre over Russland. Det skriver det danske reisenettstedet Check-In.

Takket være en årvåken russisk flygeleder ble det som kunne blitt et katastrofalt uhell avverget. Flyene ble overvåket av en flygeleder under opplæring, med veileder tilstede. Ingen av de to oppdaget situasjonen - men det gjorde heldigvis en erfaren flygeleder som overvåket et nærliggende luftrom, skriver reisenettstedet videre.

På det nærmeste var flyene bare 3,8 nautiske mil unna hverandre - en avstand som tilsvarer syv kilometer. Det er iverksatt en undersøkelse av nesten-kollisjonen av Russlands anklagemyndigheter, skriver The Aviation Herald.

S7 Airlines er Russlands største private flyselskap. Emirates er et statlig eid flyselskap i De forente arabiske emirater.