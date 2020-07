Legeforeningen vil ha alkolås på resept

I dag må en lege ta fra en person førerkortet om de går til legen for å få hjelp med sitt alkoholproblem, skriver NRK.

Legene frykter at mange derfor vegrer seg for å gå til legen med sitt alkoholproblem.

– Legen har fullmakt til å innføre førerforbud der og da, og legen har også plikt til å rapportere til fylkesmannen om skadelig alkoholbruk, sier Tom Sundar, leder i Norsk forening for samfunnsmedisin.

Hvert tredje dødsfall i trafikken i Norge skyldes rus. I land som Sverige og Finland har løsningen med at legen skriver ut alkolås, slik at personen ikke kan starte bilen før de har blitt promilletestet, fungert godt.

Sundar understreker at alkolås ikke en kvikkfiks, men at alkolås forutsetter en avtale om oppfølging mellom lege og pasient over ett år eller to. Det har gitt gode resultater for 8 av 10 brukere i Sverige.