Hannulv felt i Løten lørdag morgen

Ulven ble felt klokka 8.05, og den er en av to ulver det er gitt tillatelse til å felle, skriver Østlendingen.

Fylkesmannen i Innlandet ga 2. juni skadefellingstillatelse på én ulv i deler av Ringsaker, Hamar, Elverum, Løten og Åmot kommuner. Tillatelsen ble onsdag utvidet til å gjelde til sammen to dyr. Bakgrunnen var mistanke om at to ulver angriper sauer, etter at to angrep fant sted omtrent samtidig i Løten og i Åmot.

– Det var en 38 kilo tung hannulv, som nå er sendt til Rovdata i Trondheim, forteller rådgiver Simen Bredvold i Statens Naturoppsyn til avisen.

Det er ikke kjent om det er flere ulver i området.