Store utslippskutt under bygging av dobbeltspor i Drammen

– Da vi innførte klimakravene i 2019, trodde vi på en åtte prosents reduksjon i dette prosjektet. Nå ligger vi an til å kutte 25 prosent totalt, og opptil 75 prosent i enkelte delprosjekter. Veidekke har langt overgått kravene vi stilte dem, sier miljøleder Håvard Kjerkol i Bane Nor i en pressemelding. Han mener resultatene kommer av en stor vilje til å tenke klimavennlig.

Bane Nor samarbeider med Norconsult og Veidekke om prosjektet med det nye dobbeltsporet fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen. Når denne strekningen står ferdig i 2024, er det et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg.

– Bane Nor går foran og tar et tydelig ansvar for å redusere klimautslippene, gjennom krav til bruk av fossilfritt drivstoff og mer miljøvennlige materialer. Bane Nor er blant de første utbyggerne som innfører så omfattende krav på større anleggsprosjekter, sier Lars Evensen Paulsrud, miljøsjef i Veidekke.

Det totale utslippskuttet i prosjektet tilsvarer det årlige CO2-forbruket til alle innbyggere i mindre byer som Kongsvinger, Egersund og Mandal.