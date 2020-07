Savnet mann i 20-årene funnet på skjær utenfor Lindesnes

– Den savnede, en mann i 20 årene, er funnet i god behold på et skjær like vest for Våre. Er noe nedkjølt og flys til sykehus i Stavanger for undersøkelse. Familie er varslet, melder Agder politidistrikt på Twitter.

Det ble lørdag formiddag igangsatt en større leteaksjon etter meldinger om funn av en tom båt på Vårefjorden klokka 8.46. Hovedredningssentralen Sør-Norge har koordinert søket.

Redningsskøyter, helikopter og kystvaktfartøy deltok i søket. I tillegg bidro sivile fartøy i området.