Aksjon mot vindkraftverk ved fuglefjellet på Runde

– Vindkraftverket skal bygges midt i matfatet til de hekkende fuglene. Vi er redd det er siste spikeren i kista for fuglefjellet på Runde, skriver Maria Runde, som representerer aksjonsgruppa mot vindkraftplanene, i en epost.

Aksjonen finner sted på den 300 meter høye Rundebranden lørdag ettermiddag. Området er fredet av hensyn til fuglelivet.

Kraftverket heter Havsul 1 og skal bygges på en grunne seks kilometer fra land ved Harøya på Sunnmøre, et stykke nord for Runde. Konsesjonen ble først gitt i 2008, men bygging er ikke satt i gang. NVE har to ganger forlenget fristen for utbyggerne, og nå har de frist til 2025 med å komme i gang.

Det er gitt konsesjon til å bygge opptil 117 vindturbiner, men utbyggerne har opplyst at det mest aktuelle er å bygge 35 turbiner, med en totalhøyde på 205 meter, ifølge NRK.

Norsk Ornitologisk Forening er blant dem som advarer mot utbyggingen, fordi grunna har rike fiskeforekomster. De frykter at lundefugl og annen sjøfugl vil fly inn i turbinene og dessuten miste tilgang til mat dersom utbyggingen gjør at fiskebestanden går ned.

Også bransjeorganisasjonen for havfiskeflåten, Fiskebåt , har protestert.