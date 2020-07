Tom Cruise vil møte Erna Solberg – men får det neppe

Det kommer fram i et brev til Statsministerens kontor fra den norske linjeprodusenten Truenorth Norway, skriver Bergens Tidende.

Linjeprodusenten tilrettelegger for at «Mission Impossible 7» kan spilles inn her til lands.

Men Cruise kan denne gangen for alvor ha tatt på seg et umulig oppdrag.

Fagdirektør Tor Aagaard Borgersen ved Statsministerens kontor opplyser nemlig til Dagens Næringsliv at et slikt møte neppe blir noe av.

– Saken er sendt til Kulturdepartementet. Det blir ikke noe møte med Erna Solberg, og derfor har vi sendt den videre, sier han, selv om han ikke vil være helt kategorisk avvisende.

– Jeg skal ikke si at det 100 prosent sikkert ikke vil forekomme, men svaret er at det ikke er lagt opp til noe møte med Erna Solberg, og saken vil håndteres av Kulturdepartementet, sier han.

Kulturminister Abid Raja (V) bekrefter overfor Bergens Tidende at det har vært kontakt.

– Vi har snakket med folk i staben hans. Og vi tar gjerne et møte med Tom Cruise. Cruise og jeg har én ting til felles – begge har hengt utenfor Preikestolen. Han i forrige «Mission Impossible», jeg i «71 grader nord», sier Raja og ler.

Ifølge brevet fra Truenorth Norway er Cruise fascinert av Norge og vil gjøre det han kan for å gjennomføre filmingen her i landet. Filmen er midlertidig stoppet og utsatt på grunn av koronapandemien.