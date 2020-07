GET-kundene får TV 2 tilbake – midlertidig avtale på plass

Det skriver TV 2 i en pressemelding fredag kveld.

Drøyt én million kunder hos GET har manglet TV 2-kanalene siden 1. juni, da den gamle avtalen mellom partene utløp. Ifølge Kampanje skal TV 2 ha bedt Telia om rundt 100 millioner kroner mer i året for tilgang til sine kanaler, mens Telia og Get skal ha svart med å tilby 100 millioner kroner mindre.

Partene holdt uenigheten gående gjennom hele juni. 19. juni hevdet TV 2 at de var blitt enige om en midlertidig forlengelse av den gamle avtalen, mens Telia etterlyste en skriftlig underskrift. 26. juni uttalte TV 2 at de hadde gitt opp håpet om en midlertidig forlengelse.

– TV 2 er glade og lettet over å ha fått den midlertidige avtalen på plass, og at seerne er ute av skvisen. En midlertidig løsning har vært vårt hovedfokus gjennom hele juni. Men det gjenstår fortsatt veldig krevende forhandlinger, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2.

I pressemeldingen heter det at partene er innstilt på konstruktive forhandlinger videre, selv om avstanden mellom partene så langt har vært stor.

– På vegne av våre kunder er vi glade for at TV 2s kanaler nå er tilbake. Vi vil samtidig beklage situasjonen som har vært den siste måneden overfor våre kunder. Vi har funnet en god midlertidig løsning for begge parter, og vi ser fram til å jobbe sammen for å bli enige om en ny langsiktig avtale så raskt som mulig, sier administrerende direktør Stein-Erik Vellan for Telia Norge.