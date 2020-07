Ankesaken mot mulla Krekar er utsatt

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli 2019 dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Italia.

Ankesaken skulle egentlig ha begynt fredag 3. juli i byen Bolzano i Nord-Italia, men er nå utsatt til 10. juli. Årsaken til utsettelsen skal være at flere andre tiltalte i saken har krevd å få følge ankesaken over videolink, noe som ikke var mulig fredag, skriver TV 2.

Torsdag 26. mars i år ble 63 år gamle Krekar hentet i norsk fengsel, utlevert til Italia og innsatt i et fengsel i Italias hovedstad Roma. Senere er han blitt flyttet til høysikkerhetsfengselet Badu 'e Carros på Sardinia, ifølge kanalen .

I forbindelse med ankesaken får ikke Krekar forlate fengselet, men deltar via videolink. Fredag fikk han ikke muligheten til å komme til orde.

Krekars italienske forsvarsadvokat, Vittorio Plati, mener det ikke eksisterer bevis for at Krekar har deltatt i et terrornettverk. Aktoratet står på sin side fast ved dommen som ble gitt for et drøyt år siden. De mener det er klare bevis for at Krekar er leder og grunnlegger av et terrornettverk kalt Rawti Shax, skriver TV 2.

Krekars norske forsvarsadvokat, Brynjar Meling, har foreløpig ingen kommentar til utsettelsen av saken, men uttalte til NTB tidligere denne uken at han frykter saken vil versere i det italienske rettssystemet i mange år.

– Dette er ikke en tradisjonell ankesak, sier Meling.

SE VIDEO: I mars ble Krekar utlevert til Italia: