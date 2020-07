Kleven Verft er konkurs

Konkursbegjæringen omfatter Kleven Verft AS og de to datterselskapene Kleven Maritime Contracting AS og Kleven Maritime Technology AS.

– Vår ambisjon var å utvikle Kleven og etablere vårt selskap i Norge, og det er derfor høyst beklagelig at vi ikke kom til en løsning i denne vanskelige situasjonen, sier administrerende direktør og styreleder Tomislav Debeljak i en pressemelding.

Alle ansatte vil fortsette å jobbe og utføre sine normale arbeidsoppgaver inntil videre. De dekkes av lønnsgarantiordningen.

– Vi vil nå samarbeide tett med bostyrer for å se om utestående lønn kan utbetales raskere, sier Debeljak.

Verftet opplyser at kreditorene i forrige uke valgte å si opp låneavtalene med verftet og stenge selskapets bankkontoer. Det skal være en gruppe norske banker, sammen med Innovasjon Norge og Giek, som har satt ned foten.

Kjøpt opp

I januar det ble kjent at det kroatiske industrikonsernet DIV Group, som eies av Debeljak, hadde inngått en avtale om å kjøpe verftet av Hurtigruten.

Konsernet mener at bankene ikke har noe juridisk grunnlag for å stenge kontoene og har forsøkt å komme fram til en løsning.

– DIV Group har opplevd flere hindringer under integrasjonen av Kleven, noe som gjør det svært vanskelig å styre selskapets virksomhet, sier Debeljak.

Ifølge Debeljak ble låneavtalen sagt opp da han tok over som ny administrerende direktør 22. juni.

Uavhengig undersøkelse

DIV Group kjøpte Kleven i mars i år. Konsernet bemerker at pandemien har ført til et meget krevende marked, og det har også vært økonomiske utfordringer knyttet til eksisterende kontrakter.

– I løpet av denne korte perioden har vi forstått at ikke alle deler vårt mål om å oppnå et sterkt og stabilt Kleven. Som utenlandske investorer i Norge beklager vi, i det minste foreløpig, å ha blitt hindret i våre planer, uttaler Tomislav Debeljak.

Han sier at konsernet vil fortsette arbeidet med å avklare situasjonen. De har også innledet en uavhengig undersøkelse for å få alle fakta på bordet.

Ifølge Sunnmørsposten blir om lag 400 ansatte berørt av konkursen.