Mann dømt til åtte års forvaring for to grove voldtekter

– Fornærmede forklarte i retten at hun trodde hun ville dø, skriver tingretten i dommen mot 39-åringen.

Han er nå dømt blant annet for to voldtekter. Den første skjedde ifølge dommen i 2006 på en institusjon i Innlandet der kvinnen bodde sammen med datteren.

Der ble hun en kveld og natt i september utsatt for vold og voldtekt mens datteren befant seg på naborommet, ifølge dommen. I retten forklarte hun at mannen også blant annet helte en sprit over henne og truet med å tenne på med en lighter.

Kvinnen ønsket den gang ikke å anmelde forholdet og hadde opprinnelig status som vitne i forbindelse med den andre voldtektstiltalen der venninnen hennes var fornærmet.

– Det dreier seg om mishandling på en særdeles krenkende måte og med klare innslag av fysisk og psykisk tortur, skriver tingretten.

Ble lenket fast

Den andre hendelsen skjedde mellom 11. og 12. mai i en by i Finnmark i fjor, ifølge dommen. Der heter det at mannen en metallkjetting rundt halsen til kvinnen og festet den til veggen med en hengelås. Han skal også blant annet ha kneblet kvinnen med teip, klippet av henne klærne, brent henne med sigaretter og filmet henne.

Ifølge kvinnen varte hendelsen minst i rundt en og en halv time.

– Det dreier seg om fysisk og psykisk mishandling utført på en sadistisk og torturlignende måte, skriver tingretten i dommen.

Begge kvinnene var kjærester med mannen da voldtektene skal ha funnet sted. Begge har også slitt med store psykiske ettervirkninger. Både mannen og de to kvinnene var en del av et rusmiljø.

Gjentakelsesfare

Mannen er i tillegg dømt for en rekke andre forhold, blant annet vold mot polititjenestemenn, skadeverk, for å ha sparket hunden sin, trusler mot en aktør i rettsvesenet og for å ha tent på cella si da han satt i varetekt. Han har også en rekke dommer bak seg fra tidligere.

Han erkjente seg ikke skyldig i voldtekt, men erkjente å ha utøvet vold mot kvinnene. Han erkjente heller ikke skyld for å ha sparket hunden sin, men sa seg utenom dette skyldig i de fleste tiltalepunktene.

Retten mente at vilkårene for forvaring er oppfylt, blant annet på grunn av gjentakelsesfare.

Ankes

Mannen må betale de to kvinnene 170.000 kroner og 225.000 kroner i oppreisningserstatning. Han må også ut med erstatning på rundt 180.000 kroner for skadeverket han er dømt for.

Mannens forsvarer, advokat Daniel Storrvik, sier til iFinnmark at dommen blir anket.

– Han kommer til å anke domfellelsen for det som han ikke erkjente straffskyld for, sier Storrvik.