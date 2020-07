Nortura vant anbudskonkurranse om levering av kjøtt til norske sykehus

Ifølge Nationen er Nortura tildelt kontrakten med å levere rødt kjøtt til sykehus i Helse sør-øst, Helse nord, Helse Midt-Norge og Helse vest.

Det går fram i en fersk oversikt fra Sykehusinnkjøp HF, som er innkjøpstjenesten for spesialisthelsetjenesten.

Kontrakten har en verdi på rundt 52 millioner kroner årlig, og avtalen gjelder for to år med mulighet for forlengelse.

Tidligere denne uken ble det kjent at Tine har fått kontrakt på levering av meieriprodukter til landets sykehus.