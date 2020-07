Begravelsesbyrå ba tilfeldig forbipasserende om hjelp til å bære død person

Hendelsen skjedde i et boligstrøk i Trondheim, skriver Adresseavisen.

De to representantene fra Vigdal begravelsesbyrå skal ha spurt om hjelp fra en forbipasserende på grunn av avdødes vekt.

– Det er beklagelig at en utenforstående ble spurt om hjelp, men jeg skjønner hvorfor det ble gjort, sier daglig leder Ola Vigdal.

– Å vinke på en utenforstående for å få hjelp til å løfte en død person synes jeg er under enhver kritikk. Med smittefaren som er i disse tider, reagerer jeg også på at de åpenbart var mye nærmere hverandre enn én meter, sier naboen som varslet avisa om hendelsen.