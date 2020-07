PR-nestor: – Erkjenner at kommentarene er rasistiske

– Jeg beklager på det sterkeste begge kommentarene, og er svært lei meg for den smerte og det ubehag kommentarene har skapt. Semantikk og språk er viktig fordi gale ord skaper fordommer. Fordommer i sin tur kan føre til hat og vold. Jeg anerkjenner at kommentarene mine var skadelige, ufølsomme og uakseptable. Jeg forstår at jeg som opinionsleder har et stort ansvar for å fremme mangfold gjennom både ord og handling, og lover i fremtiden å avstå fra rasistiske ytringer, skriver han i en pressemelding, ifølge VG.

Etter Geelmuydens uttalelser i to intervjuer med Kampanje er det blant annet kommet sterke reaksjoner fra flere kunder.

– Jeg erkjenner at begge kommentarene er rasistiske. Uttalelsen om “kebabnorsk” er rasistisk på grunn av sammenhengen uttalelsen ble fremsatt i. Begge uttalelsene er for øvrig beklaget gjentatte ganger. Ettersom ikke alle har fått med seg beklagelsene, følger min offisielle beklagelse her, skriver han videre.

Geelmuyden sa ifølge Kampanje blant annet at «kebabnorsk er ikke godt nok i GK», og det fikk kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf til å diskutere videre på Ashrafs Facebook-side.

– Du fremstår som en autoritær ekstremist, og vil aldri lykkes med å sette munnkurv på meg. Lær deg vestlige verdier, og ikke misbruk dem, skrev Geelmuyden, blant annet.