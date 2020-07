Dobbelt så mange bobiler de siste ti årene

I alt var det registrert 51.728 bobiler i Norge ved årsskiftet, mot 26.800 ved inngangen til 2010, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det er en ganske formidabel vekst. Vi har ikke tall for utenlandske bobiler på norske veier, men vi vet jo at det vanligvis er mange av dem, og det er grunn til å tro at veksten også i flere andre land har vært stor, sier seniorrådgiver Geir Martin Pilskog i SSB.

Også før 2010 hadde veksten i bobiler pågått i flere år.

Tyske bobiler er et kjent syn på norske veier om sommeren, selv om det nok blir noe færre av dem i år. Også der har det vært en økning. Ved inngangen til 2019 var det registrert 530.000 bobiler i Tyskland, noe som var en økning på 9 prosent fra året før.

I Norge er bobilene først og fremst et distriktsfenomen. Oslo har en bobiltetthet på 1,7 per 1.000 innbyggere, det laveste i landet. I motsatt ende ligger Troms med 22 bobiler per 1.000 innbyggere.

Også antallet campingvogner øker. Ved inngangen til 2020 var det 122.166 registrerte campingvogner i Norge, en vekst på over 30 prosent de siste ti årene.