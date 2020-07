Flere tror boligprisene vil stige

– For første gang under korona er det nå flere som forventer økning enn fall i boligprisene. Vi merker et radikalt stemningsskifte sammenlignet med de første månedene med koronakrise, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

I en ny undersøkelse fra Opinion kommer det fram at 23 prosent av de spurte tror at boligprisene i Norge vil øke den kommende måneden, mens 45 prosent tror boligprisene vil holde seg helt uendret og 19 prosent tror prisene vil falle.

I gjennomsnitt trodde kun 8 prosent på stigning i løpet av mars, april og mai, mens 51 prosent trodde på fall og 26 prosent trodde at prisene ville forbli uendret.

Tall fra Eiendom Norge viser at det kun ble fall i boligprisene i mars (-1,4 prosent), mens prisene steg med 0,5 prosent i april og 1,9 prosent i mai.

Tall boligbyggelaget Obos la fram onsdag, viser at prisene på deres boliger steg med 0,2 prosent i juni, og fredag kommer Eiendom Norges boligprisstatistikk for alle boliger.

Norges Bank anslo 18. juni at boligprisene vil stige med tre prosent i år, og noe mer neste år.