Vedum lover flere studieplasser i distriktene

– Hvis vi får regjeringsmakt neste høst, er det å snu trenden og opprette nye studiesteder og -plasser noe av det som blir viktig for oss, sier Vedum til Klassekampen.

Lørdag skrev avisen at nordnorske distriktskommuner har store problemer med å rekruttere høyt utdannede folk. Et fellestrekk blant dem som får det til er at de ligger nært høyere utdanningsinstitusjoner.

På 1960- og 70-tallet ble det opprettet høgskoler i distriktene «for å bygge Norge». Vedum mener at man nå tenker motsatt.

– Man grunnla ikke høyskolen på Rena fordi det var så mange økonomer der fra før. Man gjorde det fordi man så det som en mulighet toil å skape aktivitet i Nord-Østerdalen, sier Vedum.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) mener det er en misforståelse at sammenslåing av institusjoner er sentralisering.

– Det er gammeldags av Senterpartiet å tro at man må bygge små campuser rundt omkring for å kunne tilby utdanning i hele landet, sier han.