Tiltaket skal sørge for at helikoptre ikke tar fyr like fort ved ulykker, ifølge kanalen.

Seks personer omkom i helikopterulykken 31. august i fjor. Ulykken skjedde i forbindelse med Høstsprell-festivalen i Alta, hvor det ble tilbudt sightseeingturer med helikopter over festivalområdet.