Utvalget legger fram hovedfunn etter angrepet mot Al-Noor moskeen

Evalueringsutvalget som har evaluert politiets innsats knyttet til moskeangrepet i fjor, legger fram sin rapport torsdag. VG har tidligere skrevet at både politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får kritikk.

Utvalget skal også være kritisk til hvordan politiet og PST håndterte en hemmeligstemplet trusselvurdering fra PST før Philip Manshaus' terrorangrep.

Oslo Frp holder ekstraordinært fylkesstyremøte

Møtet holdes per telefon eller videokonferanse, og er innkalt for at leder Geir Ugland Jacobsen skal orientere om utspillet der han åpnet for en annen kandidat enn partileder Siv Jensen på Frps liste til stortingsvalget neste år.

Utspillet har vakt sterke reaksjoner både blant hans egne styremedlemmer og sentralt i partiet.

Barer og treningsstudioer gjenåpner i Rio de Janeiro

Selv om koronaviruset fortsetter å spre seg i Brasil, gjenåpner barer, restauranter og treningsstudioer i storbyen Rio de Janeiro.

Brasil har registrert flest smittetilfeller i Latin-Amerika, med nesten 1,4 millioner. Over 60.000 har mistet livet etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Lokaloppgjør blant to kamper i eliteserien

Det spilles to kamper i eliteserien i fotball torsdag kveld. Klokken 18 møtes Kristiansund og Molde, som ligger på henholdsvis tredje- og andreplass på tabellen, til lokaloppgjør.

Klokken 20.30 er det Sarpsborg 08 og Brann som møtes. Særlig Sarpsborg 08 har behov for poeng etter å ha tapt alle fire kampene hittil.