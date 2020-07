29 berørt av dataglipp i Drammen kommune – de berørte blir ikke informert

Årsaken til det er at ingen ser ut til å ha åpnet pdf-filen der personnumrene ble lagt ut. Filen lå ute en uke.

– Vi har vurdert at vi ikke skal informere de berørte, da brukerstatistikken på våre hjemmesider viser at ingen åpnet pdf-filen i den perioden det lå ute, sier konstituert avdelingsleder Parminder Kaur Bisal ved Politisk Sekretariat i Drammen kommune til Drammens Tidende.

Feilen oppsto i forbindelse med rekruttering av meddommere.

Datatilsynet har sett på saken, og vurdert alvorsgraden til å ikke være særlig høy. De anbefaler imidlertid varsling av de berørte.

– Vi må legge til grunn at kommunen har gjort en selvstendig vurdering av dette, og veid opp mot ulike hensyn. Samtidig er det slik at det bør være en hovedregel at de berørte informeres om hva som er skjedd, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet til avisa.