NRK: Spesialenheten henlegger Jaren-saken

Det bekrefter sønnen til den avdøde Tron Simen Lien på sin Facebook-side onsdag kveld, melder NRK.

Han skriver også at han skal ha et møte med familiens advokat for å bestemme hva de skal gjøre videre.

Familien har tidligere uttrykt at de har vanskelig for å forstå at aksjonen var nødvendig, og mener at politiet kunne løst dette på en annen måte.

Det var personell fra beredskapstroppen som løsnet skudd under den åtte timer lange politiaksjonen i august i fjor der politiet skal ha blitt angrepet med machete, etsende væske og motorsag.

Politiet var opprinnelig blitt tilkalt av naboer som var bekymret for mannens helse.

De tok først i bruk elektrosjokkvåpen i et forsøk på å pågripe ham. Mannen reagerte ikke på bruken og gikk til angrep på politiet.

Aksjonen endte med at politiet skjøt og drepte den 66 år gamle mannen, som ifølge obduksjonsrapporten døde av skadene.